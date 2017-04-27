Ту-154 Минобороны мог разбиться из-за перегруза

Причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в декабре прошлого года могла стать его перегруженность.

Для расчета массы лайнера были использованы специальные методики и данные параметрического самописца Ту-154. В результате выяснилось, что при вылете из Подмосковья самолет уже был перегружен на 1,6 тонны. Однако это отклонение было не существенным. В Адлере Ту-154 дозаправили, в результате чего его взлетный вес составил 110 тонн при допустимы 98, сообщает «Газета.ру».

По версии издания, командир экипажа мог не знать точного веса груза на борту, поэтому дозаправка привела к существенному перегрузу. Если бы о превышении нормативного веса было известно, летчики взлетали, учитывая перегруз ил же вовсе отказались бы от полета.

Опытные пилоты с этой версией не согласны. По их словам, экипаж всегда в курсе, что и как погружено в самолет. Без ведома летчиков дополнительно загрузить ничего нельзя, передает РБК. Собеседники издания полагают, что озвученная версия является не более, чем фантазией.