Си Цзиньпин стал орденоносцем апостола Андрея

Владимир Путин за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами России и Китая наградил председателя Китая Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Новоиспеченный орденоносец прилетел в Москву с двухдневным визитом для встречи с президентом России.

На переговорах главы государств намерены обсудить совместные проекты и перспективы двустороннего партнерства, сообщает Kommersant.

Орден был учрежден Петром I 30 августа 1698 года.

Кавалеры ордена по уставу должны иметь высший дворянский или государственный чин, воинское звание не ниже генеральского.

Ученик Иисуса Христа Андрей Первозванный по церковной легенде занимался распространением христианства на территории будущей Руси и считается покровителем России. Он был распят на косом кресте (Андреевский крест) в Греции около 70 года н. э., что определило дизайн наградных знаков.