Си Цзиньпин пообещал Порошенко помочь сохранить стабильность на Украине

Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддержит усилия Украины по скорейшему преодолению внутреннего кризиса.

«Мы искренне надеемся, что Украина сохранит социальную стабильность и экономический рост, и намерены играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса в стране», - цитирует слова Си Цзиньпина ТАСС со ссылкой на опубликованное МИД КНР сообщение.

Китайский лидер отметил также, что за 25 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и Украиной оба государства развивали двустороннее сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды.

Ранее пресс-служба президента Украины распространила сообщение о том, что на встрече лидеров двух стран Си Цзиньпин заявил о поддержке Пекином «территориальной целостности и суверенитета Украины» и «выбора украинского народа».

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