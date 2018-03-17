Си Цзиньпин переизбран на пост председателя КНР

Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок. За него единогласно проголосовали депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Выборы главы государства прошли утром 17 марта на заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва путем тайного голосования. 2970 депутатов единогласно проголосовали «за».

Си Цзиньпин занял пост главы КНР по итогам сессии ВСНП 12-го созыва в марте 2013 года. Он также переизбран на должность председателя Центрального военного комитета КНР, передает «РИА Новости».

До 11 марта 2018 года председатель КНР мог избираться сроком на пять лет и занимать этот пост не более двух сроков, однако на нынешней сессии депутаты ВСНП внесли поправки в Конституцию, сделав полномочия главы государства бессрочными.