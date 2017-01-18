Си Цзиньпин намерен строить новый режим отношений с США и быть партнером с РФ
Выступая на заседании ООН в Женеве, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, что в обозримом будущем Пекин будет стремиться выстраивать новые отношения с Вашингтоном и всестороннее стратегическое партнерство с Москвой.
- Мы будем пытаться построить новую модель отношений с США и всестороннее стратегическое партнерство с РФ – партнерство ради мира, роста, реформ среди разных европейских цивилизаций. Партнерство единства и сотрудничества стран БРИКС, — цитирует Си Цзиньпина РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее китайский лидер заявил также, что выступает за мир без ядерного оружия.
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