«Цветочный взрыв» произошел в «Аптекарском огороде»
В «Аптекарском огороде» Ботанического сада МГУ расцвела роза колючейшая, сообщили в пресс-службе заведения.
Как уточняется в материале, на кустарнике, высота которого достигает двух метров, распустилось огромное количество ароматных кремово-белых полумахровых цветков.
Полюбоваться на «цветочный взыв» в «Аптекарском огороде» можно будет до начала июля.
В естественных условиях кустарник растет на западе, юге и в центре Европы, а также на северо-западе Африки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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