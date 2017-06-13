«Цветочный взрыв» произошел в «Аптекарском огороде»

В «Аптекарском огороде» Ботанического сада МГУ расцвела роза колючейшая, сообщили в пресс-службе заведения.

Как уточняется в материале, на кустарнике, высота которого достигает двух метров, распустилось огромное количество ароматных кремово-белых полумахровых цветков.

Полюбоваться на «цветочный взыв» в «Аптекарском огороде» можно будет до начала июля.

В естественных условиях кустарник растет на западе, юге и в центре Европы, а также на северо-западе Африки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».