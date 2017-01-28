Цукерберг осудил Трампа за меры против беженцев

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг подверг критике президента США Дональда трампа за ужесточение мер в отношении беженцев.

На своей странице он написал, что американцы – нация переселенцев и должны гордится этим. Цукерберг напомнил, что его предки были выходцами из Германии, Австрии и Польши, а его супруги – из Китая и Вьетнама.

По мнению Цукерберга, властям Штатов следует сосредоточиться на тех, кто действительно представляет угрозу для страны. При этом «надлежит держать двери открытыми для беженцев и нуждающихся в помощи».

Ранее стало известно, что Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней приостанавливается программа размещения беженцев в США. Он также ограничил количество принимаемых страной мигрантов до 50 тысяч человек в год запретил на неопределенный срок въезд беженцам из Сирии и на 90 дней выходцам из ряда мусульманских стран.

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