Цукерберг объявил о превращении Facebook в общемировую социальную инфраструктуру

Основатель популярной соцсети обратился к пользователям с манифестом, который отражает намерение Марка Цукерберга ни много ни мало изменить мир, превратив Facebook в глобальную социальную площадку.

Программное обращение к пользователям Цукерберг озаглавил «О строительстве мирового сообщества» (Building Global Community), сообщает «Интерфакс».

«Наша работа в Facebook - помочь людям оказывать максимальное положительное влияние», - поясняет Цукерберг, добавляя, что при этом следует минимизировать сферы, где технологии и социальные СМИ усиливают разобщенность и изоляцию.

Манифест стал неожиданностью для пользователей соцсети и отраслевых экспертов, пишет «Интерфакс». По мнению аналитиков, Цукерберг меняет стратегию Facebook и позицию компании. Ранее она была пассивным инструментом, объединяющим людей, теперь же ее роль может возрасти.

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