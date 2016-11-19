Цукерберг направился в Перу для участия в саммите АТЭС

Основатель Facebook Марк Цукерберг отправился в Лиму, чтобы принять участие в саммите АТЭС.

- Направляюсь в Лиму чтобы обсудить, как соединить мир, с президентами и премьер-министрами из более чем 20 стран, принимающих участие в саммите АТЭС, - написал Цукерберг на своей странице в Фейсбуке.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — было образовано в ноябре 1989 года на первой конференции министров иностранных дел и экономики 12 стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в городе Канберре (Австралия) по инициативе Австралии, сообщает РИА Новости.