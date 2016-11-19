Цукерберг направился в Перу для участия в саммите АТЭС
Основатель Facebook Марк Цукерберг отправился в Лиму, чтобы принять участие в саммите АТЭС.
- Направляюсь в Лиму чтобы обсудить, как соединить мир, с президентами и премьер-министрами из более чем 20 стран, принимающих участие в саммите АТЭС, - написал Цукерберг на своей странице в Фейсбуке.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — было образовано в ноябре 1989 года на первой конференции министров иностранных дел и экономики 12 стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в городе Канберре (Австралия) по инициативе Австралии, сообщает РИА Новости.
Следующая новость Трамп выплатит 25 миллионов долларов по иску студентов
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии