ЦСКА вместо Леонида Слуцкого возглавит Виктор Гончаренко
В ближайшем матче чемпионата России по футболу 5 декабря, в котором «Уфа» примет на своем поле томскую «Томь», командой хозяев последний раз будет руководить главный тренер Виктор Гончаренко.
Белорусский специалист, известный по работе с БАТЭ, уже уведомил руководство башкирского клуба об уходе и до 31 декабря будет представлен в качестве главного тренера ЦСКА, - утверждает «Спортфакт» со ссылкой на информированные источники.
До лета 2016 года Гончаренко находился в тренерском штабе ЦСКА и должен был возглавить армейскую команду, сменив Леонида Слуцкого, которому прочили пост главного тренера сборной России.
Следующая новость «Николай Касаткин» задержан в порту Амстердама из-за технических огрехов
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии