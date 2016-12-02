ЦСКА вместо Леонида Слуцкого возглавит Виктор Гончаренко

В ближайшем матче чемпионата России по футболу 5 декабря, в котором «Уфа» примет на своем поле томскую «Томь», командой хозяев последний раз будет руководить главный тренер Виктор Гончаренко.

Белорусский специалист, известный по работе с БАТЭ, уже уведомил руководство башкирского клуба об уходе и до 31 декабря будет представлен в качестве главного тренера ЦСКА, - утверждает «Спортфакт» со ссылкой на информированные источники.

До лета 2016 года Гончаренко находился в тренерском штабе ЦСКА и должен был возглавить армейскую команду, сменив Леонида Слуцкого, которому прочили пост главного тренера сборной России.