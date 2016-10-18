ЦСКА ведет 1:0 в матче с «Монако» благодаря арендованному у монегасков Траоре

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА футбольный ЦСКА принимает на своем поле выступающий в чемпионате Франции «Монако». После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев.

Армейцы открыли счет на 34 минуте в результате затяжной атаки, последнюю точку в которой поставил Ласина Траоре. Интересно, что ивуарийский форвард выступает за ЦСКА на правах аренды, а его контракт принадлежит как раз монегаскам.

После двух туров российский клуб находится на последнем месте в турнирной таблице – он сыграл на выезде вничью с «Байером» из Леверкузена» (2:2), а затем на «Арене ЦСКА» уступил лондонскому «Тоттенхэму» (0:1).

«Монако» же, наоборот, лидирует, набрав в двух матчах 4 очка.

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