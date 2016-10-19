ЦСКА не сумел переиграть «Монако» в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с французским «Монако».

Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 1:1.

Форвард армейцев Ласина Траоре, арендованный как раз у «Монако», открыл счет в середине первого тайма, но на 87-й минуте встречи полузащитник монегасков Бернарду Силва сравнял счет, сообщает «Национальная служба новостей».

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