ЦСКА не сумел переиграть «Монако» в Лиге чемпионов
Московский ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с французским «Монако».
Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 1:1.
Форвард армейцев Ласина Траоре, арендованный как раз у «Монако», открыл счет в середине первого тайма, но на 87-й минуте встречи полузащитник монегасков Бернарду Силва сравнял счет, сообщает «Национальная служба новостей».
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