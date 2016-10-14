ЦСКА стартовал с победы в новом розыгрыше баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА в Стамбуле обыграл местный «Галатасарай» в первом матче нового розыгрыша Евролиги.
Армейцы, являясь действующими победителями турнира, нанесли поражение туркам со счетом 109:84.
Самым результативным игроком матча стал армеец Нандо де Коло, записавший в свой актив 24 очка.
Перед большим перерывом встреча была прервана из-за поведения болельщиков турецкого клуба, которые начали бросать на площадку посторонние предметы.
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