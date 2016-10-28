ЦСКА стартовал с четырех побед подряд в баскетбольной Евролиге 2016/17
Обыграв казанский УНИКС со счетом 98:80, ЦСКА одержал четвертую подряд победу в розыгрыше Евролиги 2016/17.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал сербский легионер армейцев Милош Теодосич, набравший 16 очков и сделавший 10 результативных передач, - сообщает Р-Спорт.
У казанцев наиболее высокую результативность показал Кит Лэнгфорд, записавший себе в актив 36 набранных очков.
Таким образом ЦСКА лидирует в своей подгруппе, а следующую свою встречу проведет 3 ноября в Греции, где сыграет с «Олимпиакосом».
УНИКС, наоборот, стартовал с четырех поражений. 2 ноября казанцы сыграют в Турции с «Фенербахче».
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