ЦСКА и «Спартак» сыграют в главном футбольном дерби страны
Московские ЦСКА и «Спартак» сегодня проведут матч очередного тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе красно-белых «Открытие-арена» в 18:00.
«Спартак» возглавляет турнирную таблицу первенства, тогда как ЦСКА идет на 3 месте.
Последние три матча между этими командами завершились в пользу «армейцев».
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