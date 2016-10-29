ЦСКА и «Спартак» сыграют в главном футбольном дерби страны

Московские ЦСКА и «Спартак» сегодня проведут матч очередного тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе красно-белых «Открытие-арена» в 18:00.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу первенства, тогда как ЦСКА идет на 3 месте.

Последние три матча между этими командами завершились в пользу «армейцев».