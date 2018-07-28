ЦСКА седьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка

Футбольный клуб ЦСКА обыграл московский «Локомотив» в финальном матче за Суперкубок России и в седьмой раз в истории стал обладателем трофея.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. Победу команде принес полузащитник Хетаг Хосонов на 106-й минуте встречи, передает РИА Новости.

Матч прошел на стадионе «Нижний Новгород».

Ранее армейцы становились победителями Суперкубка в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах.

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