ЦСКА седьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка
Футбольный клуб ЦСКА обыграл московский «Локомотив» в финальном матче за Суперкубок России и в седьмой раз в истории стал обладателем трофея.
Основное время матча закончилось со счетом 0:0. Победу команде принес полузащитник Хетаг Хосонов на 106-й минуте встречи, передает РИА Новости.
Матч прошел на стадионе «Нижний Новгород».
Ранее армейцы становились победителями Суперкубка в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах.
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