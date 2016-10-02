ЦСКА проиграл «Ростову» и остался на третьем месте в чемпионате России

Действующий чемпион России ЦСКА уступил в матче 9 тура первенства страны по футболу вице-чемпиону «Ростову» со счетом 0:2 и не сумел обойти лидирующих «Зенит» и «Спартак».

Победу хозяевам принесли голы Александра Гацкана и Кристина Нобоа во втором тайме. Этот успех позволил ростовчанам набрать 16 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице.

У ЦСКА 18 очков, на очко меньше, чем у «Зенита» и «Спартака», игравших между собой в 9 туре - здесь также победили хозяева - 4:2.

Еще один матч «Краснодар» - «Рубин» принес минимальный успех краснодарцам, которые с 15 очками переместились на пятое место.