ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд и разгромил в Евролиге «Милан»

Московскому ЦСКА удалось прервать серию из трех поражений подряд и победить с крупным счетом (101:64) итальянский «Милан» в очередном туре баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий армейцев Нандо Де Коло, в его активе 22 очка, - сообщает ТАСС.

ЦСКА продолжает лидировать, одержав 13 побед в 17 матчах, «Милан» остался на последнем месте в турнирной таблице с четырьмя победами в 17 турах.

Следующий матч Евролиги ЦСКА проведет на своем паркете 19 января против немецкого «Бамберга».