ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд и разгромил в Евролиге «Милан»
Московскому ЦСКА удалось прервать серию из трех поражений подряд и победить с крупным счетом (101:64) итальянский «Милан» в очередном туре баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий армейцев Нандо Де Коло, в его активе 22 очка, - сообщает ТАСС.
ЦСКА продолжает лидировать, одержав 13 побед в 17 матчах, «Милан» остался на последнем месте в турнирной таблице с четырьмя победами в 17 турах.
Следующий матч Евролиги ЦСКА проведет на своем паркете 19 января против немецкого «Бамберга».
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