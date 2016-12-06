ЦСКА получил из УЕФА документы по Еременко и обжалует дисквалификацию игрока
Футбольный клуб ЦСКА получил из УЕФА мотивировочную часть решения по дисквалификации полузащитника Романа Еременко, и намерен в трехдневный срок подать апелляцию.
«Мы отправили мотивировочную часть, клуб имеет три дня, чтобы обжаловать решение о дисквалификации Еременко», - цитирует «Спортфакт» сообщение пресс-службы УЕФА.
Полузащитник армейцев и сборной Финляндии был дисквалифицирован 18 ноября на два года за употребление кокаина.
Ранее адвокат Артем Пацев заявил, что ЦСКА не может оспорить дисквалификацию Еременко, а сделать это может только сам футболист.
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко ранее заявил, что случай с Еременко показывает предвзятость ВАДА в отношении российских спортсменов.
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