ЦСКА одержал шестую подряд победу в баскетбольной Евролиге

Московские армейцы на своем паркете обыграли мадридский «Реал» со счетом 91:90 на групповом этапе розыгрыша баскетбольной Евролиги. Эта победа стала для ЦСКА шестой подряд.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал разыгрывающий Нандо де Коло, набравший 28 очков. У испанской команды больше всех очков набрал защитник Серхио Льюль – 21, - сообщает ТАСС.

Отмечается также, что встреча началась с 10-минутной задержкой в связи с опозданием арбитра Роберта Лоттермозера из Германии, который не сумел вовремя добраться до Дворца спорта из-за пробок.

ЦСКА лидирует в своей группе, «Реал» занимает второе место. Следующую встречу армейцы проведут 16 ноября в Турции против клуба «Дарушшафака Догуш». «Реал» в тот же день примет на своей площадке греческий «Панатинаикос».