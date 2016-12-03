ЦСКА обыграл «Урал» с разгромным счетом
Московский футбольный клуб ЦСКА всухую обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 4:0 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. Армейцы продолжают занимать третье место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка, "Урал" с 14 баллами идет 13-м.
В составе армейцев дубль оформил Ласина Траоре (25-я и 35-я минуты), также голы на счету Бибраса Натхо (38, с пенальти) и Федора Чалова (40). Для Чалова этот гол стал первым в составе ЦСКА.
Следующий тур в чемпионате России состоится в 2017 году после зимней паузы. ЦСКА 3 марта примет санкт-петербургский "Зенит", "Урал" в тот же день также дома сыграет с пермским "Амкаром", сообщает ТАСС.
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