ЦСКА обыграл в Туле «Арсенал» - 1:0 и вернулся на третью строку в турнирной таблице
В 14 туре чемпионата России по футболу ЦСКА одержал выездную победу над тульским «Арсеналом», что позволило армейцам переместиться на третью строку в турнирной таблице.
Единственный мяч, решивший исход встречи, забил на 21 минуте болгарский легионер красно-синих Георги Миланов, - сообщает ТАСС.
Армейцы прервали свою серию без побед, которая продолжалась пять матчей. «Арсенал» же продлил свою «черную» серию до 13 матчей.
В 15 туре ЦСКА 26 ноября на своем стадионе сыграет с казанским «Рубином», «Арсенал» в тот же день проведет встречу в Перми против местного «Амкара».
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