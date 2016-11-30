ЦСКА обыграл «Оренбург» со счетом 2:0 и вернулся на третье место в таблице

В 16 туре чемпионата России по футболу ЦСКА на своем поле обыграл дебютанта премьер-лиги «Оренбург» со счетом 2:0 и переместился на третье место в турнирной таблице.

Счет в этой встрече на 26 минуте открыл израильский легионер армейцев Бибрас Натхо с пенальти, а на 79 минуте отличился защитник хозяев Сергей Игнашевич, - сообщает ТАСС.

Этот матч стал для Леонида Слуцкого 300-м во главе армейского клуба.

Следующую встречу чемпионата ЦСКА проведет 3 декабря против «Урала» из Екатеринбурга. «Оренбург» 5 декабря сыграет на выезде с пермским «Амкаром».