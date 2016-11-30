ЦСКА обыграл «Оренбург» со счетом 2:0 и вернулся на третье место в таблице
В 16 туре чемпионата России по футболу ЦСКА на своем поле обыграл дебютанта премьер-лиги «Оренбург» со счетом 2:0 и переместился на третье место в турнирной таблице.
Счет в этой встрече на 26 минуте открыл израильский легионер армейцев Бибрас Натхо с пенальти, а на 79 минуте отличился защитник хозяев Сергей Игнашевич, - сообщает ТАСС.
Этот матч стал для Леонида Слуцкого 300-м во главе армейского клуба.
Следующую встречу чемпионата ЦСКА проведет 3 декабря против «Урала» из Екатеринбурга. «Оренбург» 5 декабря сыграет на выезде с пермским «Амкаром».
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