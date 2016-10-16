Ципрас остался во главе партии СИРИЗА

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас переизбран председателем партии СИРИЗА. Сегодня на партийном съезде за него отдали голоса 93,54 процента делегатов.

Съезд проходил под лозунгом "С левыми вперед к Греции, которую мы заслужили. Социальная справедливость — Демократия — Справедливое развитие". Съезд обсудил программу "Левые в 21-м веке».

В своем выступлении на съезде Ципрас описал экономическую ситуацию в стране после 20 месяцев правления левого правительства, задачи в экономике, социальной сфере, задачи партии, сообщает РИА Новости.