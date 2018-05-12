Циклон принес в Амурскую область снегопады

В Тынде утром 12 мая выпало шесть-семь сантиметров снега. В отдельных районах высота снежного покрова достигла 16-18 сантиметров.

Температура воздуха в Амурской области держится на уровне выше ноля. Синоптики утверждают, что такая погода не редкость для мая: зачастую в июне в регионе наступают заморозки.

По прогнозам метеорологов, в Тынде продолжит идти снег. Столбики термометров в выходные поднимутся до 10 градусов тепла, передает телеканал «360».

Летом 2017 года в Приамурье из-за снегопада был введен режим чрезвычайной ситуации. Снег оставил без электричества поселки Токур, Златоустовск, Ольгинск, Ульген.