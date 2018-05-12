Циклон принес в Амурскую область снегопады
В Тынде утром 12 мая выпало шесть-семь сантиметров снега. В отдельных районах высота снежного покрова достигла 16-18 сантиметров.
Температура воздуха в Амурской области держится на уровне выше ноля. Синоптики утверждают, что такая погода не редкость для мая: зачастую в июне в регионе наступают заморозки.
По прогнозам метеорологов, в Тынде продолжит идти снег. Столбики термометров в выходные поднимутся до 10 градусов тепла, передает телеканал «360».
Летом 2017 года в Приамурье из-за снегопада был введен режим чрезвычайной ситуации. Снег оставил без электричества поселки Токур, Златоустовск, Ольгинск, Ульген.
Следующая новость Украина ответила Марии Захаровой по поводу угроз дипломату из РФ
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии