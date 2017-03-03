Цифровое телевещание до конца года охватит почти все население России

Цифровое телевидение будет доступно более чем 98 процентам населения РФ к завершению 2017 года, заявил глава ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) Андрей Романченко.

По его словам, общий охват населения цифровым наземным вещанием должен составить 98,4% (сейчас охват превышает 93%). Оставшиеся два с небольшим процента жителей страны должны быть охвачены спутниковым вещанием. «Мы уверены, что к концу 2017 года мы эту задачу решим», - цитирует ТАСС заявление Романченко.

Как пояснил гендиректор РТРС, в рамках реализации федеральной программы по развитию телерадиовещания в России строится первый цифровой мультиплекс. Он обеспечивает вещание 10 общероссийских цифровых каналов, строительство должно быть завершено к концу этого года. В состав пакета РТРС-1 входят Первый канал, Россия-1, НТВ, «Петербург - 5 канал», Матч ТВ, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», Общественное телевидение России, «ТВ Центр».

Второй мультиплекс сейчас вещает только в городах с населением более 50 тыс. человек. Он позволяет получить бесплатный доступ к дополнительному пакету еще из 10 телеканалов. «В полном объеме второй мультиплекс (все 5 тыс. 28 объектов мультиплекса) заработает только с 2019 года», - уточнил Андрей Романченко.

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