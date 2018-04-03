Церковь Иисуса Христа везет в Россию последние святые дни

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (они же мормоны) собирается построить в России свой первый храм.

Президент Церкви американец Рассел Нэльсон заявил о строительстве семи новых храмов по всему миру. Он подчеркнул, что мормонские храмы впервые появятся в России, Индии и Никарагуа.

Город для храма в России пока не определен.

На сегодняшний день в России находятся около 22 тысяч последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, сообщает «Собеседник».