Церковь Иисуса Христа везет в Россию последние святые дни
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (они же мормоны) собирается построить в России свой первый храм.
Президент Церкви американец Рассел Нэльсон заявил о строительстве семи новых храмов по всему миру. Он подчеркнул, что мормонские храмы впервые появятся в России, Индии и Никарагуа.
Город для храма в России пока не определен.
На сегодняшний день в России находятся около 22 тысяч последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, сообщает «Собеседник».
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