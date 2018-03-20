Церковь Англии переходит на бесконтактные пожертвования

Английская церковь впервые начнет принимать пожертвования через терминалы бесконтактной оплаты, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте религиозной организации.

Уточняется, что терминалы бесконтактной оплаты будут установлены в 16 тысячах храмов по всей Великобритании.

Партнерами Церкви Англии стали два финтех-стартапа - лондонский SumUp и стокгольмский iZettle.

По словам главного стратега iZettle Юхана Бендса, союз их компании с церковью «заключен на небесах».

Он также отметил, что способы оплаты быстро меняются, особенно для более молодых прихожан, которые перестали носить с собой наличность. Именно для них было решено ввести онлайн платежи.

Ожидается, что новая программа позволит увеличить приток пожертвований на свадьбах и крестинах.

Внести дар церкви теперь можно будет с помощью банковской карты или с мобильного телефона, сообщает «Интерфакс».