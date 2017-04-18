Цереру покрывает многокилометровый слой замерзшей воды

Группа ученых-планетологов из США, Франции, Германии и Италии нашла у Цереры внешнюю оболочку из смеси льда и силикатов.

Эксперты выяснили, что карликовую планету покрывает многокилометровая ледяная корка. Основные массы замерзшей воды сконцентрированы на полюсах Цереры, - сообщают «РИА Новости».

По мнению исследователей, открытие ледяной корки карликовой планеты, ядро которой состоит из углеродистых соединений, позволяет сделать важное предположение относительно расположенных в поясе между Марсом и Юпитером крупных астероидах. Ученые надеются, что в их недрах также могут быть обнаружены значительные запасы воды.