Цены на турвизы в Египет останутся прежними

Власти Египта решили отказаться от идеи повышения стоимости туристических виз.

Стоимость однократной визы сохранится на уровне 25 долларов, полугодовой многократной визы – 60 долларов.

О намерении поднять цены на визы с 1 июля правительство Египта объявило в конце февраля. Однократная и многократная визы должны были подорожать до 60 и 70 долларов соответственно.

Решение Каира вызвало негативную реакцию туристического сообщества. Его представители отметили, что данная мера заставит многих туристов отказаться от отдыха в Египте, а также усилит кризис в туристической отрасли, сообщает ТАСС.