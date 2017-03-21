Цены на турвизы в Египет останутся прежними
Власти Египта решили отказаться от идеи повышения стоимости туристических виз.
Стоимость однократной визы сохранится на уровне 25 долларов, полугодовой многократной визы – 60 долларов.
О намерении поднять цены на визы с 1 июля правительство Египта объявило в конце февраля. Однократная и многократная визы должны были подорожать до 60 и 70 долларов соответственно.
Решение Каира вызвало негативную реакцию туристического сообщества. Его представители отметили, что данная мера заставит многих туристов отказаться от отдыха в Египте, а также усилит кризис в туристической отрасли, сообщает ТАСС.
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