Цены в России растут быстрее доходов населения
Цены на потребительские товары и услуги в России растут существенно быстрее нежели зарплаты и пенсии граждан.
К такому выводу пришли в Центре экономических и политических реформ, проведя исследование в 12 регионах страны. В ноябре-декабре специалисты изучали потребительские цены на основных товар и услуги в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге и ряде других городов.
В частности, в столице расходы пенсионеров в среднем составили 18,2 тысячи рублей в месяц, тогда как средняя пенсия составляет 14,7 тысячи рублей. Особенно тяжело приходится одиноким пожилым людям и многодетным семьям, сообщает Urahttps://ura.news/news/1052318107.ru со ссылкой на «Рен-ТВ».
Некоторое время назад глава ЦБ России Эльвира Набиуллина посетовала на то, что россияне не замечают снижения цен. При этом она добавила, что гражданам только кажется, что цены растут.
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