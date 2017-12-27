Цены в России растут быстрее доходов населения

Цены на потребительские товары и услуги в России растут существенно быстрее нежели зарплаты и пенсии граждан.

К такому выводу пришли в Центре экономических и политических реформ, проведя исследование в 12 регионах страны. В ноябре-декабре специалисты изучали потребительские цены на основных товар и услуги в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге и ряде других городов.

В частности, в столице расходы пенсионеров в среднем составили 18,2 тысячи рублей в месяц, тогда как средняя пенсия составляет 14,7 тысячи рублей. Особенно тяжело приходится одиноким пожилым людям и многодетным семьям, сообщает Urahttps://ura.news/news/1052318107.ru со ссылкой на «Рен-ТВ».

Некоторое время назад глава ЦБ России Эльвира Набиуллина посетовала на то, что россияне не замечают снижения цен. При этом она добавила, что гражданам только кажется, что цены растут.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Банк России
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