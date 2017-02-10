Цены на нефть вернулись к росту

Мировые цены на нефть незначительно растут на фоне положительных данных об экспорте и импорте Китая.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,1 процента - до 55,68 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март поднялась на 0,1 процента - до 53,07 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».