Цены на нефть вернулись к росту
Мировые цены на нефть незначительно растут на фоне положительных данных об экспорте и импорте Китая.
Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,1 процента - до 55,68 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март поднялась на 0,1 процента - до 53,07 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
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