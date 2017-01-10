Цены на нефть уверенно растут
Мировые цены на нефть развернулись в зеленую зону на фоне снижения курса доллара и заверений стран ОПЕК в готовности выполнить соглашение о снижении уровня добычи.
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте к 8:00 по московскому времени прибавили 0,2 процента – до 55,04 доллара.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль поднялась на 0,2 процента и достигла отметки в 52,03 доллара за баррель, сообщает «Экономика сегодня».
Доллар демонстрирует снижение к корзине валют примерно на 0,3 процента, что делает нефть доступнее для покупателей из других стран.
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