Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть развернулись в красную зону из-за опасений, что решение ОПЕК по сбалансированию рынка будет иметь ограниченный эффект.

По данным на 7:18 по московскому времени стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent сократилась на 0,351 процента - до 56,91 доллара.

Цена на нефть марки WTI снизилась на 0,465 доллара и составила 53,74 доллара, сообщает «Экономика сегодня».