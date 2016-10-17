Цены на нефть снижаются на фоне данных из США

Сегодня на утренних торгах мировые цены на нефть снижались на фоне данных о росте введенных в строй буровых установок по добыче сланцевой нефти в США. Компания Baker Hughes накануне опубликовала статистику, согласно которой количество нефтяных буровых установок за прошлую неделю выросло на четыре единицы.

Эксперты уверены, что возможное увеличение добычи сланцевой нефти в США в перспективе способно оказать серьезное давление на мировые цены на нефть. Как рассказал ФБА «Экономика сегодня» младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев, нынешнее снижение стоимости нефти не что иное, как сиюминутное изменением цен.

«Статистика выходит каждую неделю, и по количеству буровых она периодически меняется – либо увеличивается, либо растет в зависимости от конъюнктуры рынка. Как только цены на нефть растут, то количество буровых, как правило, увеличивается, и рынок начинает на это реагировать», - сказал Гордеев.

Некоторые эксперты считают, что дополнительное давление на нефтяные котировки может оказать повышение базовой процентной ставки ФРС США.