Цены на нефть растут на сообщениях об истощении коммерческих запасов в США

Как сообщило Министерство энергетики США, в период с 7 по 14 октября объем коммерческих запасов нефти в стране сократился на 5,3 миллиона баррелей и составил 468,7 миллиона баррелей.

Эта информация стала неожиданностью для аналитиков, которые ожидали увеличения коммерческих запасов нефти на 2,7 миллиона баррелей, - сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Bloomberg.

В связи с поступившими из США сообщениями цены на «черное золото» ускорили рост. Так, нефть марки Brent выросла в цене на Лондонской бирже ICE с 52,2 до 52,7 доллара за баррель.