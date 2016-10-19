Цены на нефть растут на сообщениях об истощении коммерческих запасов в США
Как сообщило Министерство энергетики США, в период с 7 по 14 октября объем коммерческих запасов нефти в стране сократился на 5,3 миллиона баррелей и составил 468,7 миллиона баррелей.
Эта информация стала неожиданностью для аналитиков, которые ожидали увеличения коммерческих запасов нефти на 2,7 миллиона баррелей, - сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Bloomberg.
В связи с поступившими из США сообщениями цены на «черное золото» ускорили рост. Так, нефть марки Brent выросла в цене на Лондонской бирже ICE с 52,2 до 52,7 доллара за баррель.
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