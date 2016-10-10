Цены на нефть растут на фоне сообщений о намерении РФ ограничить объемы добычи

Мировой рынок отреагировал на сообщения о намерении России присоединиться к соглашению об ограничении объемов добычи, о чем должно быть объявлено официально на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле.

Так, стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на один процент и составила 52,18 доллара за баррель, - сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Ранее сообщалось, что принципиальное решение о заморозке объемов добычи топлива принято Организацией стран экспортеров нефти на неформальной встрече 28 сентября в Алжире. В ноябре этот решение должно быть утверждено официально.

В рамках конгресса в Стамбуле планируется проведение встречи представителей ОПЕК с представителями стран, не входящих в организацию. Предполагается участие в диалоге России, Саудовской Аравии, Азербайджана, Алжира, Венесуэлы, Габона, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.