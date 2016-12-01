Цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать уверенный рост на фоне прошедшей встречи нефтедобывающих стран в Вене.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 8:25 по московскому времени поднялась на 1,1 процента - до 52,41 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь увеличилась к этому времени на 0,93 процента, составив 49,9 долларов за баррель.

В среду стоимость нефти марок Brent и WTI достигла максимальных отметок с февраля текущего года, сообщает Интерфакс.