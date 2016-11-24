Цены на нефть продолжают умеренно расти на ожиданиях саммита ОПЕК в Вене

В ходе торгов на Лондонской бирже в четверг, 24 ноября цена на нефть марки Brent выросла на 0,04 процента и составила 48,87 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла на 0,08 процента – до 47,98 доллара за баррель.

Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные торгов.

Среди аналитиков нет единства в оценках предстоящего саммита ОПЕК в Вене. Часть экспертов оценивает возможность достижения договоренности об ограничении объемов добычи в соотношении 70 к 30 в пользу того, что консенсус будет достигнут. Другая часть экспертов считает, что достижение соглашения возможно 50 на 50.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия поддержит любое предложение ОПЕК по стабилизации рынка углеводородов, однако проблема заключается в том, что члены картеля не могут договориться о квотах между собой.

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