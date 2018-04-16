Цены на нефть понизились после авиаударов по войскам Сирии

Несмотря на рост геополитической напряженности, после ракетных атак по Сирии 14 апреля, 16 числа цены на нефть немного понизились.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки «Brent» снижалась на 1,03%, до 71,83 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки «WTI» — на 0,91%, до 66,78 доллара за баррель.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов со стороны сразу трех стран – США, Великобритании и Франции, отмечает РИА Новости.