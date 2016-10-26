Цены на нефть остановили падение после сообщения о сокращении запасов в США
Министерство энергетики США опубликовала сведения об уменьшении коммерческих запасов нефти в период с 14 по 21 октября на 0,5 миллиона баррелей, в то время как аналитики рынка ожидали увеличения запасов в американских хранилищах топлива минимум на 1,7 миллиона баррелей.
В связи с этим цены на нефть заметно замедлили падение, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Так, стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE к концу дня в среду, 26 октября составила 50,6 доллара за баррель, в то время как в течение дня опускалась до отметки в 49,7 доллара за баррель.
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