Цены на нефть остановили падение после сообщения о сокращении запасов в США

Министерство энергетики США опубликовала сведения об уменьшении коммерческих запасов нефти в период с 14 по 21 октября на 0,5 миллиона баррелей, в то время как аналитики рынка ожидали увеличения запасов в американских хранилищах топлива минимум на 1,7 миллиона баррелей.

В связи с этим цены на нефть заметно замедлили падение, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Так, стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE к концу дня в среду, 26 октября составила 50,6 доллара за баррель, в то время как в течение дня опускалась до отметки в 49,7 доллара за баррель.