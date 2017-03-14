Цены на нефть обновили минимум с ноября

Мировые цены на нефть рухнули до минимального уровня с середины ноября на данных о росте добычи топлива в Саудовской Аравии в феврале.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае к 17:55 по Москве уменьшилась на 1,75 процента - до 50,45 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель к указанному времени на упала на 2,17 процента - до 47,35 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».