Цены на нефть на мировом рынке продолжают снижаться
Мировой рынок нефти отреагировал на сообщение американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США понижением котировок на «черное золото».
По состоянию на 20:37 по московскому времени стоимость нефти марки Brent снизилась до 49,97 доллара за баррель, а нефть марки WTI опустилась до 49,19 доллара за баррель, - сообщает РИА «Новости».
Аналитики отмечают, что рынок негативно отреагировал также на неопределенность, возникшую в переговорах по ограничению объемов добычи странами экспортерами нефти.
Ранее сообщалось, что на неформальной встрече ОПЕК в Алжире участники согласовали объемы среднесуточной добычи нефти в районе 33 миллионов баррелей, однако в ходе подготовки официального договора возникли разногласия. Окончательно этот вопрос должен проясниться на встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.
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