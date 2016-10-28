Цены на нефть на мировом рынке продолжают снижаться

Мировой рынок нефти отреагировал на сообщение американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США понижением котировок на «черное золото».

По состоянию на 20:37 по московскому времени стоимость нефти марки Brent снизилась до 49,97 доллара за баррель, а нефть марки WTI опустилась до 49,19 доллара за баррель, - сообщает РИА «Новости».

Аналитики отмечают, что рынок негативно отреагировал также на неопределенность, возникшую в переговорах по ограничению объемов добычи странами экспортерами нефти.

Ранее сообщалось, что на неформальной встрече ОПЕК в Алжире участники согласовали объемы среднесуточной добычи нефти в районе 33 миллионов баррелей, однако в ходе подготовки официального договора возникли разногласия. Окончательно этот вопрос должен проясниться на встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.