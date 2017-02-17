Цены на нефть демонстрируют уверенный рост
Мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост на данных о сокращении добычи странами ОПЕК и другими государствами в рамках подписанного соглашения.
Апрельские контракты на нефть марки Brent к 8:40 по московскому времени прибавили в цене 0,22 процента и составили 55,77 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте к этому времени поднялась на 0,15 процента - до 53,44 доллара за баррель, сообщает «Экономика сегодня».
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