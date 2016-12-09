Цены на молоко в следующем году могут вырасти на 6-8 процентов

В 2017 году цены на молоко и молочную продукцию могут вырасти в России на 6-8 процентов. Такое мнение высказал исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов, подчеркнув, что в последние два года цены на молочную продукцию росли стабильно.

- Если делать какие-то прогнозы на будущее, то я могу предположить, что уровень повышения цен в следующем году вряд ли превысит уровень продовольственной инфляции, — заявил Белов в эфире Радио «Комсомольская правда».

- За прошлые годы производители значительно повышали цены на молочную продукцию, что привело к снижению спроса. В некоторые периоды рост цены достигал 15-20 процентов, особенно по таким категориям, как сыр и масло, — добавил Белов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что цены на молоко вырастут на 10 процентов из-за сокращения господдержки отрасли.