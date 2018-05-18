Цены на бензин в России поражают преступным ростом

Потребительские цены на бензин выросли в России только за неделю на 1,1%.

На предыдущей неделе (с 30 апреля по 6 мая) рост цен составил 1%, теперь же к нему прибавился еще 1,1%.

Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 14 мая выросла на 46 копеек. - до 41,28 рубля.

Стоимость бензина марки АИ-92-93 прибавила 48 копеек и составила 39,51 рублей.

Стоимость литра бензина АИ-95 увеличилась на 46 копеек - до 42,49 рублей.

Литр бензина марки АИ-98 подорожал на 38 копеек - до 47,71 рублей.

Цена литра дизельного топлива выросла на 45 копеек и составила 42,41 рубля, отмечает «Финмаркет».