Цены на бензин в Москве взлетели вверх
На неделе со 2 по 8 апреля в Москве подорожал бензин, сообщили в Московской топливной ассоциации (МТА).
Так, стоимость бензина марки Аи-92 увеличилась на 10 копеек - до 38,75 рублей за литр.
Бензин марки Аи-95 прибавил в цене 12 копеек и составил 41,96 рублей за литр.
В конце марта трейдеры сообщили, что через три месяца стоимость бензина в России может подорожать до 5 рублей на литр из-за роста оптовых цен на топливо, сообщает «Федерал пресс».
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