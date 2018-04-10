Цены на бензин в Москве взлетели вверх

На неделе со 2 по 8 апреля в Москве подорожал бензин, сообщили в Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, стоимость бензина марки Аи-92 увеличилась на 10 копеек - до 38,75 рублей за литр.

Бензин марки Аи-95 прибавил в цене 12 копеек и составил 41,96 рублей за литр.

В конце марта трейдеры сообщили, что через три месяца стоимость бензина в России может подорожать до 5 рублей на литр из-за роста оптовых цен на топливо, сообщает «Федерал пресс».