Цены на бензин в Белоруссии вновь повысились на одну копейку

Цены на бензин в Белоруссии снова повысились на одну копейку. Это уже третье повышение в 2017 году.

Как сообщает РИА Новости, стоимость АИ-95-К5 на АЗС республики составляет 1,22 белорусских рубля, АИ-92-К5 - 1,44, ДТ-К5 - 1,26.

Стоимость автомобильного топлива меняется в Белоруссии в третий раз за год. Ранее повышение цен фиксировалось 11 и 18 марта.

Как сообщили в концерне «Белнефтехим», повышение цен на моторное топливо будет постепенным. Бензин продолжит дорожать вслед за конъюнктурой нефтяного рынка.