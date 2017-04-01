Цены на бензин в Белоруссии вновь повысились на одну копейку
Цены на бензин в Белоруссии снова повысились на одну копейку. Это уже третье повышение в 2017 году.
Как сообщает РИА Новости, стоимость АИ-95-К5 на АЗС республики составляет 1,22 белорусских рубля, АИ-92-К5 - 1,44, ДТ-К5 - 1,26.
Стоимость автомобильного топлива меняется в Белоруссии в третий раз за год. Ранее повышение цен фиксировалось 11 и 18 марта.
Как сообщили в концерне «Белнефтехим», повышение цен на моторное топливо будет постепенным. Бензин продолжит дорожать вслед за конъюнктурой нефтяного рынка.
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