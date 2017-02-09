Центробанк заинтересовался микрозаймом под 2379% годовых

Первый факт займа под чудовищные проценты установила прокуратура Кировской области. Позднее информация в СМИ о деятельности микрофинансовой организации (МФО), выдающей такие кредиты, привлекла внимание Банка России.

Регулятор начал проверку фактов о выдаче краткосрочных займов под 2379% годовых, и если в деятельности МФО будут выявлены нарушения, в отношении этой организации будут применены соответствующие меры, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центробанка.

В середине 2016 года жительница города Омутнинска Кировской области оформила в офисе МФО заем под 292% годовых на 20 дней. Позже стороны заключили дополнительное соглашение об изменении срока возврата денежных средств и увеличения процентов по займу до 2379% годовых.

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Места: Россия
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