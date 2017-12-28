Центробанк выпустил памятные монеты с Винни-Пухом
Центробанк сообщил о предстоящем выходе целой серии памятных монет из серебра и недрагоценных металлов, которые станут ходовыми при оплате любых услуг в России.
«Легенды и сказки народов России» (два вида номиналом в 3 рубля), «Алмазный фонд России» (четыре в 3 рубля и 25 рублей), «Российская (советская) мультипликация» (четыре в 3 рубля и 25 рублей) и посвященная Следственному комитету России (одна в 1 рубль).
Некоторые монеты будут обычными, а некоторые - выполнены в цвете.
Тираж монет зависит от серии и составляет от 3 до 450 тысяч штук, передает «Ведомости».
На монетах «Легенды и сказки народов России» будут изображены герои сказок – Жар-птица и Царевна-лягушка.
На серии «Российская (советская) мультипликация» – герои мультфильмов «Три богатыря» и «Винни-Пух».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии